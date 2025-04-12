İran ve ABD arasında dolaylı müzakereler başladı

İran ile ABD arasında uzun süredir askıya alınan diplomatik temaslar yeniden gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki ülke arasında nükleer program ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik dolaylı müzakerelerin Umman’da başladığını açıkladı.

Bekayi, görüşmelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin arabuluculuğunda yürütüldüğünü belirtti.

Müzakerelerin nasıl yürütüldüğüne dair bilgi veren Bekayi, “Görüşmeler, ev sahibi Umman tarafından belirlenen mekânda, İran ve ABD temsilcilerinin ayrı salonlarda bulunmasıyla gerçekleştiriliyor. Taraflar, görüş ve tutumlarını Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla birbirlerine iletiyor” ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki gerilim, özellikle nükleer program ve yaptırımlar nedeniyle son yıllarda tırmanmıştı. Başlayan bu dolaylı görüşmelerin, taraflar arasında diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir adım olup olmayacağı merakla izleniyor.