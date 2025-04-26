İran ve ABD, üçüncü tur müzakereler için Umman’da bir araya geldi

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Görüşmeler, önceki iki turda olduğu gibi Umman’ın aracılığıyla yürütülüyor. Maskat'ta, uzmanlar düzeyinde teknik müzakerelerin yanı sıra üst düzey diplomatik temaslar da gerçekleştiriliyor.

İran ile ABD arasındaki mevcut müzakere süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında ülkesini tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından başlamıştı. Trump, mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e doğrudan nükleer müzakereleri teklif eden ve tehditler de içeren bir mektup göndermiş, İran ise bu mektuba Umman üzerinden yanıt vermişti.

İlk dolaylı görüşmeler, 12 Nisan’da Umman’da yapılmıştı. Ardından taraflar, 19 Nisan’da İtalya'nın başkenti Roma’da Umman’ın arabuluculuğunda yeniden bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, bu görüşmelerde belirli ölçüde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Şu anda Maskat'ta devam eden üçüncü tur görüşmelerin, müzakere sürecinin seyrini ve olası bir anlaşmanın zeminini belirlemesi bekleniyor.