İran ve Avrupalı ülkeler İstanbul’da nükleer görüşme için masaya oturacak

İran’ın, 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) Avrupalı taraflarıyla Cuma günü İstanbul’da yeniden masaya oturması bekleniyor. İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleriyle yapılacak görüşmelerin amacı, mevcut gerginlikler arasında diyalog kanallarını açık tutmak ve nükleer anlaşmanın geleceğini değerlendirmek olarak gösteriliyor.

Söz konusu görüşmelerin daha önce 2 Mayıs tarihinde yapılması planlanmış, ancak E3 ülkeleri, bu temasların ABD'nin yürüttüğü paralel müzakerelere zarar verebileceği endişesiyle tereddüt etmişti.

Diplomatlar, Avrupalı ülkelerin bu görüşmeleri sürdürme kararını, İran ile diyalog yollarını koruma ve ileride olası bir anlaşmanın koşullarını yeniden tanımlama ihtiyacı doğrultusunda aldıklarını ifade ediyor. İran ise bu temaslarla, BM yaptırımlarının yeniden devreye girme olasılığına karşı Avrupalı güçlerin tutumunu anlamayı ve müzakere alanını geniş tutmayı hedefliyor.

İran ile E3 ülkeleri arasındaki ilişkiler son yıllarda ciddi şekilde gerildi. Tahran’ın balistik füze programı, yabancı ülke vatandaşlarını alıkoyması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşında Moskova'ya verdiği destek, Avrupalı başkentlerde yeni yaptırımların gündeme gelmesine yol açtı. Tüm bu gelişmelere rağmen taraflar, zaman zaman ara görüşmeler yaparak diplomasi kanalını tamamen koparmamayı tercih ediyor.