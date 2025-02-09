İran ve Hamas arasında kritik görüşme! Ateşkes ve destek gündemde

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Tahran'da bir araya geldi.

Filistinlilerin evlerine dönüşü gündeme geldi

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet İranlı üst düzey yetkililerle Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönüşü konusu da gündeme geldi. Açıklamada, "Heyet, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını ve direnişini desteklemedeki tarihi rolünü, Gazze için harekete geçen Lübnan, Yemen ve Irak'taki destek cephelerini takdir etti ve direniş projesinin bölgesel düzeyde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu" ifadeleri yer aldı.

İran lideri Hamaney ise görüşmede, "Şehitlerin bereketi mutlaka zafere götürüyor. Bu zafer de direniş metodunu güçlendiriyor" dedi.

Gazze'nin için destek çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise İran'ın Filistin direnişine verdiği desteği sürdüreceğini belirterek, "İran'ın Filistin direnişine ve halkının zaferinin güçlendirilmesine destek vermeye devam edeceğine" vurgu yaptı. Ayrıca bölge ülkelerine Gazze'nin yeniden inşası için destek çağrısında bulundu.

Hamas heyetinde Halil el-Hayye, Nizar Avadullah, Zahir Cabbarin, İzzet er-Rişk, Muhammed Nasr, Tahir en-Nunu ve Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid el-Kaddumi'nin bulunduğu belirtildi.