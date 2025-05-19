İran ve İngiltere, karşılıklı olarak diplomatlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran, İngiltere'de 3 vatandaşının "haksız" ve "siyasi amaçlı" tutuklanmasına itirazlarını iletmek üzere bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Haberde, bakanlığa çağrılan İngiliz diplomata, İran vatandaşlarının suçlanmasının nedenleri ve hukuki dayanakları konusunda Londra yönetiminden açıklama yapmasının istendiği bildirildi.

İngiltere: İran eylemlerinden sorumlu tutulmalı

İran'ın ardından İngiltere de İran'ın Londra Büyükelçisi Ali Musevi'yi bakanlığa çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir Sözcü yaptığı yazılı açıklamada, İranlı büyükelçinin, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin talimatıyla bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Sözcü, Musevi'nin bakanlığa çağrılmasının, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, 3 İran vatandaşının yabancı bir istihbarat servisine yardımcı olabilecek davranışlarda bulunmakla suçlanmasının ardından yapıldığını aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, "İngiliz hükümeti, ulusal güvenliğin korunmasının en önemli önceliğimiz olmaya devam ettiği ve İran'ın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği konusunda net." ifadesini kullandı.

İngiltere'deki gazetecileri hedef almakla suçlanıyorlar

İngiltere'de 3 İran vatandaşı, ulusal güvenlik yasaları kapsamında yapılan soruşturma kapsamında, 3 Mayıs'ta başkent Londra'da gözaltına alınmıştı.

İran adına casusluk yaptığı iddia edilen bu kişiler, İngiltere'de yaşayan gazetecileri hedef alarak onlara "ciddi şiddet" uygulamakla suçlanmış ve 17 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılmıştı. İran vatandaşlarının, 6 Haziran'da Old Bailey mahkemesindeki duruşmaya kadar gözaltına tutulacağı bildirilmişti. ​​​​​​​