İran ve Katar, İslam ülkelerini Gazze için 'birliğe' çağırdı

İran Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Reisi ile Şeyh Temim arasındaki telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Filistin'deki durum ele alındı.

İsrail tarafından katledilen ve tehcir edilmek istenen Filistin halkına destek verilmesinin önemini vurgulayan Reisi, Filistin halkına destek konusunda İslam ülkelerinin kararlı, birlik içinde ve net bir tutum ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğe işaret eden Reisi, bu ülkelerin İsrail'in suçlarına onay verdiğini kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim de ülkesinin, Filistin'in kendi kaderini tayin etme ve kendini savunma hakkını destekleme konusundaki tutumunu vurgulayarak, İsrail'in tüm uluslararası ve insani kuralları ihlal ettiğine ve hiçbir suç işlemekten çekinmediğine dikkati çekti.

Gazze'deki durumu Batılı ülkelerin çifte standartlı politikalarının kanıtı olarak niteleyen Şeyh Temim, bölge ve İslam ülkelerinin birlik halinde hareket etmesi durumunda İsrail'in "savaş makinesinin" durdurulabileceğini vurguladı.