İran yeni hedefini açıkladı: Sırada İsrail'in enerji tesisleri var!

Lübnan'ın el-Meyadin televizyonuna konuşan Tuğgeneral Ali Fedevi, İsrail'in ülkesine yönelik saldırı ihtimalini değerlendirdi.

İsrail'in İran'a saldırısının Tel Aviv yönetimi için 'yıkım' anlamına geleceğini savunan Fedevi, "İşgalci rejim bir hata yaparsa, bu rejimin tüm enerji kaynaklarını, enerji santrallerini, tüm rafinerilerini ve gaz sahalarını hedef alacağız" dedi. ​​​​​​​