İran yönetiminden Trump'a suikast girişimi iddialarına yönelik açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'de geçen sene seçim kampanyası sırasında Donald Trump'a yönelik suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddederek, bunun "İran karşıtlığını beslemek için" ortaya atıldığını söyledi ve "İran, ne kimseye suikast düzenlemeye kalkıştı ne de bunu planlıyor" dedi.

"Sorun, uymak zorunda olduğumuz taahhütler"

Pezeşkiyan, Trump ve ABD yönetimiyle diyalog kurma konusunda da sorunun diyalog değil, İran'ın uymak zorunda kaldığı taahhütler olduğunu vurguladı. Trump'ın ilk döneminde ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine işaret eden Pezeşkiyan, İran'ın gerekli tüm taahhütlere uyduğuna ancak "karşı tarafın sözlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğine" dikkati çekti. Pezeşkiyan, suçlamalara rağmen nükleer silahlanma çabalarının olmadığını savunarak, bu "bahaneyle bir zemin hazırlanmaya" çalışıldığını kaydetti.

Trump'a suikast girişimi detayları ve İran

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma imzalanmış, Trump da Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü. Trump'ın "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü. ABD Adalet Bakanlığı, 8 Kasım 2024'te, Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen "kiralık katil" planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.