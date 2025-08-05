İran'da 20 eyalette kamu kurumlarına 'aşırı sıcak' tatili

İran'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle enerji tüketimini dengelemek amacıyla 20 eyalette kamu kurumlarının yarın tatil edilmesine karar verildi.

2 saatlik planlı elektrik kesintileri uygulanıyor

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı ülkede, özellikle klima kullanımının artmasıyla enerji tüketimi zirveye çıktı. Başkent Tahran'da ise son günlerde aşırı yüklenmeyi önlemek için bazı bölgelerde günlük 2 saatlik planlı elektrik kesintileri uygulanıyor.

Yetkililer, enerji kaynaklarının verimli kullanılması için halktan tasarrufa özen göstermelerini isterken, aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde benzer önlemlerin devam edebileceği belirtiliyor.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, 6 Ağustos Çarşamba günü tatil edilecek eyaletler şu şekilde açıklandı:

"Tahran, Fars, Erdebil, Kohguliye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, El Borz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İylam, Kum ve Giylan."