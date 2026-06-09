İran'da 200 kişinin mal varlığına el konuldu
İran'da "vatan hainliği" suçlamasıyla şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu. Aynı suçlamayla haklarında inceleme yürütülen başka kişilere yönelik tespit çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.
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İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına "vatan hainliği" suçlamasıyla el konulduğunu aynı suçlamayla hakkında inceleme yürütülen başka kişilerin mal varlıklarına ilişkin tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.
Cihangir, yargı erkinin söz konusu dosyalarla ilgili kesin sonuca ulaşıncaya kadar çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA