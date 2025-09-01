İran’da 45 yaş altı 17 milyon kişi hiç evlenmedi

İran’da evlilik oranlarında düşüş yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali Rıza Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkede 45 yaş altı yaklaşık 17 milyon kişinin hiç evlenmediğini duyurdu.

Kesin bekarlık artıyor

Rahimi, “45 yaş üzeri erkeklerin yüzde 14’ü, kadınların ise yüzde 4’ü hiç evlenmedi. Bu durum, kesin bekarlığın artış eğilimini göstermektedir.” dedi. Verilere göre, 45 yaş altı erkeklerde 9,5 milyon, kadınlarda ise 7,5 milyon bekar bulunuyor.

Evliliği teşvik çabaları

Rahimi, evliliği teşvik etmek amacıyla ülke genelinde 1500 evlilik danışmanlık merkezine ruhsat verildiğini ve geçen yıl 9 bin 800 evlilik öncesi atölye çalışması düzenlendiğini söyledi.

İranlı bazı uzmanlar, evliliğin önündeki başlıca engeller arasında ekonomik sorunlar, özgüven eksikliği, kadınlarda feminist yaklaşımlar ve erkeklerde sorumluluktan kaçma gibi faktörlerin öne çıktığını belirtiyor.

İran’ın nüfusunun 2024 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 90 milyon olduğu kaydedildi.