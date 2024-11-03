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İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.

Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

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