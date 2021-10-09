İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Andika ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.46'da kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.