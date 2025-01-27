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İran'da 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi
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İran'da deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.