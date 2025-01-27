İran'da 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem

İran'da deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.