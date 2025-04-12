İran'da 8 Pakistanlı elleri ayakları bağlı halde ölü bulundu

İran’nın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mehrestan şehrinde 8 Pakistanlı işçi, elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulundu. Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Bahavalpur bölgesinden geldikleri belirtilen işçilerin silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

"Saldırganlar atölyeye baskın düzenleyerek ateş açtı"

Yetkililer, Pakistanlı işçilerin oto boyama, cilalama ve tamirat işleri yapan bir atölyede çalıştıklarını ve orada ikamet ettiklerini belirtirken, saldırganların gece saatlerinde atölyeye baskın düzenleyerek ateş açtığını ve tüm işçileri olay yerinde öldürdüğünü aktardı.

İran güvenlik güçleri, olay yerini kordon altına alarak soruşturma başlattı.

"İran yetkilileriyle yakın temas halindeyiz"

Tahran’daki Pakistan Büyükelçiliği, işçilerin kimliklerinin doğrulanması ve yerel yetkililerle koordinasyon sağlanması için çalışmaların sürdüğünü doğruladı. Büyükelçilikten bir yetkili, "İran yetkilileriyle yakın temas halindeyiz. Kurbanların ailelerini desteklemek ve adaletin sağlanması için gerekli tüm adımlar atılacaktır" dedi.