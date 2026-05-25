İran'da art arda patlama sesleri
İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre patlamaların nedeni hakkında resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın geçtiği haberde, Bender Abbas’taki patlama seslerinin ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de benzer seslerin duyulduğu aktarıldı.
Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.