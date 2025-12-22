İran'da birden fazla kentte eş zamanlı füze denemesi
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı kentlerde füze denemesi yaptığı bildirildi. Fars Haber Ajansına göre, ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen füze denemeleri görüntülendi.
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun çeşitli kentlerde füze denemeleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlerde, denemelerin farklı bölgelerde eş zamanlı olarak yapıldığı aktarıldı.
Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı görüntülere göre, füze testleri Tahran, Meşhed, İsfahan, Hürremabad ve Mahabad kentlerinde gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA