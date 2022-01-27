İran’da COVID-19’da 6. dalgaya girildi

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, COVID-19 salgınında 6. dalgaya girildiğini açıkladı. Bakan Aynullahi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'da yeniden artan COVID-19 vakalarıyla ilgili bilgi verdi.

Aynullahi, "Ne yazık ki hastaneye yatan ve ayakta tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısında artış oldu. Bu nedenle 6. dalgaya girdiğimizi duyurmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanı, COVID-19'la mücadelede sağlık kurallarına uymanın, maskeyi doğru kullanmanın ve aşının özellikle üçüncü dozunun yapılmasının hayati önemde olduğunu belirtti.