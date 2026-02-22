İran'da dış turizm neredeyse bitme noktasında

İran'da Etemad gazetesinin İranlı bir tur rehberinin açıklamalarına dayanarak hazırladığı haberine göre, 2020 yılından sonra İran'a gelen turist sayısında ciddi miktarda düşüş yaşandı.

İran'da, Ocak 2020'de Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi ile başlayan turist sayısındaki düşüş, ülkede meydana gelen protesto gösterileri, İsrail ile yaşanan çatışma süreci ve son olarak ABD ile yaşanan askeri gerginlik nedeniyle zirveye ulaştı.

"2020'den itibaren turizm fiilen bitti"

Tur rehberi, 2020 yılından sonra İran'ın turizm konusundaki konumunu kaybettiğine vurgu yaparak, "Ukrayna uçağı düşürüldükten sonra Çinli, Rus ve Türk turistler geldi ama Avrupa, Amerika ve hatta Doğu Asya'dan gelen turist sayısı neredeyse sıfırlandı. Son 6 yılda yabancı turist sayısı yüzde 10'un altına, Avrupalı turist sayısı ise yüzde 5'in altına düştü. Tüm turizm sektörü temsilcileri 2020'den itibaren turizmin fiilen bittiğini kabul ediyor" dedi.

Özellikle İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma sürecinin, İran turizmini covid salgını döneminden bile daha fazla etkilediğini söyleyen rehber, "İran'a seyahatin zorlaşması, Avrupalı turistlerin Irak'ı alternatif olarak seçmesine yol açtı. İki hafta önce İtalya'daki bazı tur operatörleriyle görüştüm ve bana artık İran'a tur düzenlemediklerini bunun yerine Irak, Afganistan ve Pakistan'ı alternatif olarak seçtiklerini söylediler" diye konuştu.

"Yurtdışına giden sınırlı kesim seyahatten vazgeçti"

Rehber, iç turizm ile İranlıların ülke dışına seyahat etmesi hususunda da değerlendirmelerde bulunarak, "Yurtdışına çıkışlar da zayıfladı. Çıkış turları düzenleyen birçok acente iflas etti. Dolar kurunun yükselişi, enflasyon ve savaş ya da barış durumunun belirsizliği insanların harcama yapma cesaretini kaybetmesine neden oldu. Zaten yurtdışına giden sınırlı kesim de artık seyahatten vazgeçti" ifadesini kullandı.