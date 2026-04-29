İran'da dolar rekor kırdı: Savaş sonrası yüzde 10'luk sıçrama!
İran'da serbest piyasada dolar kuru tarihi zirvesini yenileyerek 176 bin tümen seviyesine çıktı. Kurda yaşanan yükselişle birlikte ülkenin ulusal para birimi değer kaybını derinleştirirken, piyasadaki dalgalanma da arttı. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları öncesinde yaklaşık 160 bin tümen seviyesinde bulunan dolar, kısa sürede yüzde 10'a yakın artış kaydetti.
Savaş öncesi 160 bin tümen seviyesindeydi
İran'da ulusal para biriminin değer kaybı, uzun süredir devam eden ABD yaptırımlarının yanı sıra bölgedeki savaşın ekonomiye getirdiği ek yükle birlikte daha da derinleşti.