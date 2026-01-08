İran'da ekonomik protestolar devam ediyor: Gösterilerde 38 kişi hayatını kaybetti

İran’da yüksek enflasyon ve ulusal para biriminin hızla değer kaybetmesiyle başlayan protestolar 10’uncu gününde devam ediyor. 28 Aralık 2025’te Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Son altı ayda İran riyali dolar karşısında yüzde 56’yı aşan oranda değer yitirirken, temel gıda ürünlerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 72 yükseldi.

Pezeşkiyan 'ABD' dedi, ABD tehdit etti

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, toplumdaki hoşnutsuzluğu kabul ettiklerini belirterek ekonomik sıkıntılardan hükümetin sorumlu olduğunu dile getirdi. Pezeşkiyan, yönetime “ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise “protestocuların vurulması durumunda” yardıma hazır olduklarını ifade ederek İran’a müdahale edilebileceğine dair mesaj verdi.

Toplamda 38 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin 31 eyaletinde gösteriler sürerken, protestolar 12’nci gününe girerken 34 eylemci ile güvenlik güçlerinden dört kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 217 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Yaralanmaların büyük bölümünün saçma ve plastik mermi nedeniyle yaşandığı kaydedildi. İranlı yetkililer ise ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.