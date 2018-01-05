İran'da hükümet destekçileri ABD'yi protesto etti

05 Ocak 2018

İran'da cuma namazı sonrası birçok kentte düzenlenen gösterilerde, ülkedeki rejim karşıtı protestoları desteklediğini açıklayan ABD yönetimi kınandı.

Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazı sonrası binlerce kişinin katıldığı gösteride, geçen günlerde ülkenin çeşitli kentlerinde meydana gelen rejim karşıtı gösterileri destekleyen ABD yönetimine tepki gösterildi.

İsfahan, Tebriz, Kerman, Mazenderan, Buşehr ve Geylan gibi diğer büyük kentlerle eş zamanlı düzenlenen protesto eyleminde göstericiler, "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Velayeti Fakih karşıtı", "Kahrolsun fitneci" gibi sloganlar attı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD'den İran'a kınama

Kaynak: AA