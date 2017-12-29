İran'da hükümet karşıtı gösteriye müdahale: 52 gözaltı
İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed'de dün düzenlenen hükümet karşıtı gösteride en az 52 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gösteriler bugün de Kirmanşah ve Şiraz kentlerinde devam etti.
İran'ın farklı bölgelerinde yolsuzluk ve hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen gösteriler bugün de devam etti.
Ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de dün düzenlenen gösteri polisin sert müdahalesine sahne oldu. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı "Diktatöre ölüm" sloganlarının atıldığı gösteride 52 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada organize olan göstericiler, bugün de farklı kentlerde sokağa çıkarak hükümeti protesto etti. Kirmanşah ve Şiraz kentlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.
Tahran Valiliği, gösterilere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.