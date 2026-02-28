İran'da internet yok, MOSSAD kanal açtı

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. Tahran'ın farklı noktalarında patlamalar meydana geldi. Misilleme gecikmedi, Tahran yönerimi de saldırılara karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlediğini duyurdu.

Küresel internet izleme kuruluşu NetBlocks, İran’da neredeyse ülke genelini kapsayan bir internet kesintisinin uygulamaya konulduğunu doğruladı. Bu kesintinin, geçen ay protestoların patlak verdiği dönemde yaşananlara benzer olduğu belirtildi. Rejimin, protestoların organize edilmesini engellemek amacıyla internet erişimini kapattığı ifade edildi.

Çok sayıda siber saldırı düzenlendi

Ülke genelindeki ulusal bağlantı seviyesinin yalnızca yüzde 4 düzeyinde olduğu bildiriliyor.

İnternet kesintisi öncesinde, devlet medyasına ait siteler ve rejimle bağlantılı internet sayfalarına yönelik çok sayıda siber saldırı düzenlendiği bildirildi. IRNA, ISNA, Tabnak ve Asr-e İran’ın etkilenen platformlar arasında olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Mossad, İranlıların haber güncellemelerini takip edebilmesi için Farsça bir Telegram kanalı başlattı.