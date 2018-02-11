ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

İran'da İslam Devrimi’nin 39. yıl dönümü

İran İslam Devrimi’nin 39. yıl dönümü başkent Tahran’ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

İran'da İslam Devrimi’nin 39. yıl dönümü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İran, bu yılın başında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin ardından, bugün İran İslam Devrimi’nin 39. yıl dönümünü kutluyor.

Başkent Tahran’daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

Ruhani konuşmasında, ülkedeki son gösterilere atıfta bulunarak "ABD ve İsrail'in İranlıları, Iraklıları ve Lübnanlıları bölme planları yenilgiye uğradı. ABD iç işlerimize karışmak istedi ama halkımız onlara gereken yanıtı verdi" dedi.

Törende, İran'ın Tufan-2 isimli tanksavar füzeleri de sergilendi.

Tahran'ın yanı sıra İran'ın farklı kentlerinde de binlerce kişi, İslam Devrimi'ne destek gösterileri düzenledi.

İran, Devrim Muhafızları'nın ekonomideki yerini tartışıyorİran, Devrim Muhafızları'nın ekonomideki yerini tartışıyor

 

Son dakika İran

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.