İran'da İslam Devrimi’nin 39. yıl dönümü
İran İslam Devrimi’nin 39. yıl dönümü başkent Tahran’ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.
İran, bu yılın başında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin ardından, bugün İran İslam Devrimi’nin 39. yıl dönümünü kutluyor.
Başkent Tahran’daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.
Ruhani konuşmasında, ülkedeki son gösterilere atıfta bulunarak "ABD ve İsrail'in İranlıları, Iraklıları ve Lübnanlıları bölme planları yenilgiye uğradı. ABD iç işlerimize karışmak istedi ama halkımız onlara gereken yanıtı verdi" dedi.
Törende, İran'ın Tufan-2 isimli tanksavar füzeleri de sergilendi.
Tahran'ın yanı sıra İran'ın farklı kentlerinde de binlerce kişi, İslam Devrimi'ne destek gösterileri düzenledi.
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