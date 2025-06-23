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İran'da İsrail adına faaliyet yürütmekle suçlanan 1 kişi idam edildi

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk suçundan idama mahkum edilen Muhammed Emin Mehdevi Şayeste'nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

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İran'da İsrail adına faaliyet yürütmekle suçlanan 1 kişi idam edildi
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Tesnim Haber Ajansı, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Mehdevi Şayeste'nin cezası, sabah saatlerinde infaz edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce gözaltına alınan Mehdevi Şayeste, İran rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna çalışmak ve Mossad'a bağlı bir siber time liderlik yapmakla suçlanıyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA