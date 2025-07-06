İran’da İsviçre Büyükelçiliği yeniden açıldı: ABD temsiliyeti devam ediyor

İran ile İsrail arasında geçtiğimiz haftalarda artan gerilim ve karşılıklı saldırılar nedeniyle geçici süreyle kapatılan İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, faaliyetlerine yeniden başladı. ABD’nin İran’daki diplomatik çıkarlarını temsil eden büyükelçilik, bölgede tansiyonun kısmen düşmesinin ardından açıldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tahran'daki Büyükelçilik, Büyükelçinin huzurunda yeniden açıldı. Bu karar kapsamlı bir risk analizi ve İran ile ABD arasında yapılan istişareler sonucunda alındı” ifadelerine yer verildi.

20 Haziran'da kapatılmıştı

Tahran’daki büyükelçilik binası, 20 Haziran tarihinde güvenlik kaygıları gerekçe gösterilerek geçici olarak kapatılmıştı. Kararın alınmasında, özellikle İran ile İsrail arasında karşılıklı düzenlenen saldırılar ve bölgedeki gerilimin hızla yükselmesi etkili olmuştu.

İran ile ABD arasında doğrudan diplomatik ilişkiler bulunmadığından, Washington'un Tahran'daki diplomatik ve konsolosluk işlemleri, İsviçre tarafından yürütülüyor.

Bu nedenle İsviçre Büyükelçiliği, sadece kendi vatandaşlarına değil, aynı zamanda ABD'nin İran'daki resmi temsil görevlerini de üstleniyor.

İsviçre, tarafsızlık görevini sürdürmeye devam ediyor

Açıklamada ayrıca, İsviçre'nin uzun süredir sürdürdüğü tarafsızlık politikası doğrultusunda, İran ile ABD arasında diplomatik köprü olma görevini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği, geçmişte de çeşitli kriz zamanlarında benzer şekilde faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş ancak şartların elverişli hale gelmesiyle tekrar devreye girmişti.

Bölgedeki diplomatik dengelerin kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, İsviçre'nin İran'daki elçiliğinin yeniden faaliyete geçmesi, özellikle ABD-İran arasındaki dolaylı temasların sürdürülebilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.