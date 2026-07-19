İran'da Kalibaf tartışması: Siyaset sahnesinden tasfiye edilmek isteniyor

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Khabaronline haber sitesine konuşan Bakıri Benab, Kalibaf'ın Meclis oturumlarının yapılmasını engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu iddiaları dile getirenlerin siyasi hesaplaşma peşinde olduğunu savunan İranlı Milletvekili, söz konusu girişimlerin Meclis'i, ülkeyi ve "devrimci güçleri" zayıflattığını ifade etti.

Bakıri Benab, Ayetullah Beheşti ile başlayan, daha sonra eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi'yi hedef alan karalama kampanyalarının şimdi de Kalibaf'a yöneldiğini öne sürerek, "Kalibaf'ı siyaset sahnesinden tasfiye etmek istiyorlar" dedi.

Söz konusu girişimlerde bulunanların "sistemin iyiliğini düşünen kişiler olmadığını", aksine tartışma ve kriz ürettiklerini savunan Bakıri Benab, Kalibaf'a yönelik suçlamaların siyasi nitelik taşıdığını ileri sürdü.

İran'da Payidar Cephesi'ne yakın Tahran Milletvekili Kamran Gazanferi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, ABD'yle müzakerelere karşı çıkılmasını önlemek amacıyla meclisi kapalı tuttuğunu öne sürmüştü.