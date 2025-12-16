İran'da korkunç kaza: 13 kişi hayatını kaybetti
İran'ın İsfahan kenti yakınlarında meydana gelen otobüs kazası sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi kazaya ilişkin bilgi verdi.
Halidi, "İsfahan-Natanz karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı." dedi.
İranlı yetkili, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA