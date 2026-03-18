İran'da kritik gaz tesisi vuruldu! 'ABD onay verdi' iddiası

İran devlet televizyonu, ülkenin en kritik enerji bölgelerinden biri olan Güney Pars doğal gaz sahası ve bağlı altyapı tesislerine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Katar ile ortak işletilen sahaya yönelik saldırıların yanı sıra, enerji sektörünün merkezi konumundaki Asaluyeh'de bulunan petrol ve petrokimya tesislerinin de hedef alındığı belirtildi.

Enerji üretimine doğrudan ilk saldırı

Söz konusu operasyon, mevcut çatışmalar kapsamında İran'ın doğrudan petrol ve doğal gaz üretim kapasitesini hedef alan ilk saldırı olarak kayıtlara geçti. Daha önce ağırlıklı olarak askeri ve lojistik noktaları hedef alan gerilimin, bu kez enerji üretim merkezlerine yönelmesi dikkat çekti.

Küresel arz açısından kritik bölge

Shana verilerine göre Güney Pars sahası, 2025 yılında günlük 730 milyon metreküplük üretimle rekor seviyeye ulaşmıştı. Katar ile ortak işletilen bu büyük rezerv, yalnızca İran'ın iç tüketimi ve ihracatı için değil, bölgesel enerji dengeleri açısından da stratejik öneme sahip bulunuyor.

Uzmanlara göre sahada oluşabilecek herhangi bir hasar, hem İran'ın üretim kapasitesini hem de Katar'ın enerji güvenliğini etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.

Asaluyeh tesisleri de hedefte

Saldırıların, İran'ın enerji sanayisinin kalbi olarak görülen Asaluyeh bölgesindeki petrol ve petrokimya tesislerini de kapsadığı ifade edildi. Bu durum, enerji altyapısının geniş çaplı bir risk altında olduğunu gösteriyor.

ABD'nin onayı iddiası

Axios'un haberine göre saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği ve ABD'nin de bu operasyona onay verdiği öne sürüldü.