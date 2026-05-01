İran'da kriz iddiası: Dışişleri Bakanı Arakçi için görevden alma talebi

İran'da üst düzey yönetim içinde dış politika hattına ilişkin görüş ayrılıklarının derinleştiği öne sürüldü. Muhalif çizgisiyle bilinen Iran International, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin görevden alınmasını istediğini ileri sürdü.

"Vahidi'ye yakın duruyor" iddiası

Haberde, söz konusu talebin, Arakçi'nin ABD ile yürütülen müzakerelerde Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'nin tutumuna fazla yakın bir çizgi izlediği gerekçesine dayandırıldığı belirtildi. Pezeşkiyan ve Galibaf'ın Arakçi'yi "kendilerini dışlamakla ve hükümeti temsil eden bir bakan gibi değil, Vahidi'nin yardımcısı" gibi davranmakla suçladığı öne sürüldü.

"Görevden alma" mesajı iddiası

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde, Pezeşkiyan'ın mevcut durumun sürmesi halinde Arakçi'yi görevden alabileceğini yakın çevresine ilettiği iddia edildi.

İran yönetimi içinde, savaşı sona erdirmek ve ateşkesi kalıcı hale getirmek amacıyla ABD ile yürütülen temaslarda izlenecek yol haritası konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu daha önce de gündeme gelmişti. Bu ayrışmanın, Tahran'ın nükleer programının müzakerelere dahil edilip edilmemesi başlığında yoğunlaştığı ifade ediliyor.