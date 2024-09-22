İran'da madenin çöktüğü Horasan'dan 5,2 büyüklüğünde deprem!

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Bocnurd olduğunu, 5,2 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 16.13'te kaydedildiğini duyurdu.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Horasan'da maden patlaması

Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde de sabah saatlerinde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 18 işçi ise göçük altında kalmıştı.