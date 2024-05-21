İran'da muhaliflere uyarı
İran Başsavcısı, internette Cumhurbaşkanı Reisi ve diğerlerine yönelik "hakaretlere" karşı harekete geçileceğini duyurdu
İran Başsavcısı Muhammed Kazım Muvahhedi Azad, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbraim Reisi ve diğerlerine karşı internette "hakarette" bulunanlara karşı harekete geçileceğini söyledi.
BBC'de yer alan habere göre Azad, Reisi'nin ölümünün teyit edilmesinden kısa süre sonra gözaltı çağrısı yapmıştı.
Rejim yanlısı kullanıcılar sosyal medyada yas mesajları paylaşırken, muhalifler 1980'li yıllarda binlerce siyasi mahkumun infaz edilmesinde ve hükümet karşıtı gösterilerin şiddetle bastırılmasında oynadığı iddia edilen role vurgu yaptı. Bazı kullanıcılar da Reisi'nin ölmünden duydukları mutluluğu paylaştı.
Helikopterin düştüğü haberinin duyulmasından sonra, Reisi'nin ölümünü kutlamak için atıldığı belirtilen havai fişeklerin görüntüleri paylaşılmıştı.