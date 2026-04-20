İran'da müzakere açıklaması: İkinci tur için bir plan yok

ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenmesi beklenen temaslar konusunda taraflardan farklı açıklamalar geldi.

"Herhangi bir plan yok"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ikinci tur müzakerelere dair şu aşamada netleşmiş bir program bulunmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok" ifadeleri kullanıldı.

"Savaş kimsenin yararına değildir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise gerilimin düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığı ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında rasyonel bir yaklaşımın önemine işaret ederek, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu belirtti.

Öte yandan, Amerikan basınında yer alan haberlere göre görüşmelerin İslamabad’da yapılması halinde ABD heyetinde daha önce yer alan isimlerin yeniden masada olacağı ifade edildi. CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD tarafında Vance, Witkoff ve Kushner’in yer almasının beklendiği aktarıldı.

İran cephesinde ise İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni’nin görüşmelere katılmasının öngörüldüğü belirtildi.