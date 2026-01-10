İran'da ne oluyor? 12 günde 65 kişi öldü

İran’daki protestolar sürerken, iki ayrı hastanede görev yapan sağlık çalışanları, tesislerin yaralı akınına uğradığını belirtti. Bir doktor, Tahran’daki göz hastanesinin kriz moduna geçtiğini, başka bir sağlık görevlisi ise cerrah sayısının yetersiz kaldığını aktardı.

İnternet kesintisi bilgi akışını zorlaştırıyor

Ülkede perşembe akşamından bu yana neredeyse tamamen internet kesintisi uygulanıyor. BBC ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının İran içinde haber yapmasının yasak olması, bilgilerin doğrulanmasını güçleştiriyor.

Uydu interneti üzerinden BBC’ye ulaşan bir doktor, Tahran’daki Farabi Göz Hastanesi’nde acil olmayan ameliyatların durdurulduğunu söyledi. Şiraz’daki bir hastaneden gönderilen video ve ses kaydında ise çok sayıda yaralının baş ve göz bölgesinden ateşli silah yarası aldığı iddia edildi.

50 gösterici ve 15 güvenlik görevlisi öldü

ABD merkezli Human Rights Activist News Agency’e göre protestoların başladığı 28 Aralık’tan bu yana en az 50 gösterici ve 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 bin 311’den fazla kişi gözaltına alındı. Norveç merkezli Iran Human Rights ise ölenler arasında dokuz çocuğun bulunduğunu açıkladı.

İfade özgürlüğü çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, can kayıplarından derin endişe duyduklarını belirterek barışçıl protesto hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Emmanuel Macron, Keir Starmer ve Friedrich Merz ortak açıklamayla İran yönetimine ifade özgürlüğü çağrısı yaptı.

"Geri adım atmayacağız"

İran’ın dini lideri Ali Khamenei, televizyondan yaptığı konuşmada geri adım atmayacaklarını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi protestoculara karşı “kararlılıkla yasal işlem” uygulanacağını duyurdu; Devrim Muhafızları ise “terör eylemlerine” müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

ABD-İran gerilimi tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “büyük sorunlarla” karşı karşıya olduğunu belirterek sert uyarılarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Washington’un “İran halkının yanında” olduğunu söyledi. Tahran ise ABD’yi içişlerine müdahale etmekle suçlayarak konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıdı.