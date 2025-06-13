İran'da nükleer tesisler hedefteydi! Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan radyasyon seviyesi açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından İran’daki nükleer tesislere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ajans, özellikle Natanz Nükleer Tesisi’nin hedef alındığını ancak radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediğini bildirdi.

UAEA'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalara göre, Ajans Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı yetkililerle doğrudan temasta olduklarını ve bölgedeki müfettişlerle iletişimin sürdüğünü vurguladı.

Grossi, "Natanz tesisinin saldırı hedefleri arasında yer aldığını doğrulayabiliriz. Ancak şu an itibarıyla radyasyon seviyelerinde olağan dışı bir durum tespit edilmedi" dedi.

Grossi ayrıca, Buşehr Nükleer Santrali’nin saldırıdan etkilenmediğini, İsfahan’daki tesisin de zarar görmediğinin İran tarafından teyit edildiğini belirtti. Ajansın yaptığı bir diğer paylaşımda ise Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin de şu aşamada etkilenmediği kaydedildi.

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve bazı nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

Tahran’daki saldırılarda sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.