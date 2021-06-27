İran'da petrol işçilerine zam sözü

İran devlet televizyonuna göre Zengene, "Yürüttüğümüz çalışmaların, petrol sektörü çalışanlarının temmuz maaşlarında yansımasını görmeleri için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Petrol sektöründe resmi çalışanların taleplerinin karşılanması için 2021 bütçesinde değişiklik yapılması gerektiğini dile getiren Zengene, sözleşmeli işçiler için böyle bir değişikliğe lüzum olmadığını kaydetti.

Greve katılım artıyor

Dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından Güney Pars gaz sahalarındaki büyük rafinerilerde ve petrol projelerinde çalışan binlerce işçinin, grev dalgasına katıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, petrol işçileri arasında çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 19 Haziran'da Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki enerji tesisinde başlayan protesto ve grev dalgasına şu ana kadar Huzistan, Hürmüzgan, Tahran, İsfahan, Batı Azerbaycan, Kirman, ve İlam eyaletlerindeki 60'tan fazla şirkette çalışan binlerce petrol işçisi katıldı.

"1400 Kampanyası" olarak adlandırılan grevde petrol sektöründe çalışan sözleşmeli işçiler, maaşlarının en az 12 milyon tümen (yaklaşık 500 dolar) olmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istiyor.