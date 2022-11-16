İran'da polis ve göstericiler üzerine ateş açıldı: 4 ölü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.