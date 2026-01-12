İran'da protestolar büyüyor: Can kaybı 544'e yükseldi

Yurt dışı merkezli İranlı muhalif gruplar, ülkede devam eden protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 544’e çıktığını ileri sürdü.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın verilerine göre, yaklaşık iki haftadır süren eylemler kapsamında 10 bin 600’den fazla kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin 48’inin güvenlik güçleri mensubu, 496’sının ise protestolara katılan siviller olduğu belirtiliyor.

Trump'ın açıklamaları gerginlik yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, pazar gecesi Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence ABD tarafından sürekli baskı görmekten yoruldular. İran müzakere etmek istiyor,” dedi. Görüşme hazırlıklarının sürdüğünü belirten Trump, “Ama toplantıdan önce, yaşananlar nedeniyle harekete geçmemiz gerekebilir. Yine de bir görüşme hazırlanıyor. İran aradı; müzakere istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminden bu yönde resmi bir doğrulama gelmezken, İran geçen hafta Washington’un olası bir askeri müdahalesine karşılık verileceğini duyurmuştu.

"Daha önce hiç vurulmadıkları derecede vururuz"

İran, ABD’nin göstericileri koruma gerekçesiyle güç kullanması halinde Amerikan askeri unsurları ile İsrail’i "meşru hedef" olarak göreceğini açıkladı. Tehditlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç vurulmadıkları seviyelerde vururuz" dedi. ABD Başkanı ayrıca ordunun çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını ve "çok güçlü" seçeneklerin masada bulunduğunu ifade etti.

Bazı analistler ise ABD’nin Karayipler’de sürdürdüğü geniş çaplı askeri konuşlanmanın, İran’a yönelik olası bir müdahale açısından önemli bir unsur olduğuna dikkat çekiyor. Trump da yönetiminin Tahran’la temas kurmaya çalıştığını ancak İran’daki can kayıplarının artması ve gözaltıların devam etmesi nedeniyle önce adım atmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Eylemler ülke geneline yayıldı, internet kesildi

İran’da protestolar, 28 Aralık’ta ülke para birimi riyalin sert değer kaybı sonrası başladı. Uluslararası yaptırımların da etkisiyle riyalin dolar karşısında 1,4 milyon seviyesini aşmasıyla eylemler hızla yayıldı ve kısa sürede teokratik yönetime karşı doğrudan talepler içeren gösterilere dönüştü.

Ülkede internetin kesilmesi ve telefon hatlarının devre dışı bırakılması, protestoların gerçek boyutunun dışarıdan izlenmesini zorlaştırıyor. Uluslararası medya kuruluşları can kayıplarını bağımsız kaynaklardan doğrulayamazken, İran hükümeti de toplam ölü sayısına ilişkin resmi bir veri paylaşmış değil. Yurt dışındaki gözlemciler, bilgi akışının engellenmesinin güvenlik güçleri içindeki sertlik yanlısı unsurları daha kanlı bir müdahaleye yönlendirebileceği uyarısında bulunuyor.