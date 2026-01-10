İran'da protestolar devam ederken X'ten dikkat çeken hamle: Bayrağı değiştirdi

Sosyal medya platformu X, bir kullanıcının talebi üzerine uygulamanın web sürümünde yer alan İran bayrağında değişikliğe gitti. Talebe yanıt veren X’in ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda kullanılan bayrak emojisinin güncellenebileceğini açıkladı.

Devrim öncesi bayrağı geldi

Bier, verdiği yanıtta İran’ın mevcut bayrağının, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan "Aslan ve Güneş" simgeli bayrakla değiştirileceğini ifade etti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra X’in web sürümünde İran bayrağının güncellendiği görüldü.

İran'da neler oluyor?

İran’da son dönemde ekonomik kriz sonrası yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Ülkede 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan esnaf protestoları, kısa sürede birçok kente yayıldı.

Gösteriler sırasında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin resmi makamlardan net bir açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak’ta yayımladığı raporda, protestoların 13. gününde 15’i güvenlik görevlisi olmak üzere 65 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tesnim Haber Ajansı ise olaylarda yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücü Besic’e mensup yaralı sayısının da 66’ya çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde devam eden olaylarda kamuya ait bina ve araçların zarar gördüğü belirtilirken, başkent Tahran’da dün halk için “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldığı aktarıldı.