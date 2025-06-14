İran'da provokasyon suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı

İran’ın Yezd kentinde kamuoyunu provoke ettiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Yezd Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in ülkenin bazı bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan ve gizli sınıflandırmaya tabi bölgelerin görüntülerini çeken 5 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada İsrail’i destekleyen her türlü paylaşımın, "Siyonist Rejimin Düşmanca Eylemleriyle Mücadele Yasasının" 8’inci maddesi kapsamında değerlendirildiği ve bu tür içerikleri yayımlayanlara 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası uygulanacağı hatırlatıldı.