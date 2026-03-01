İran'da rejim değişti mi? İran'ın yeni dini lideri kim oldu?

ABD uzun süredir İran'ı tehdit ediyordu ve savaş cumartesi günü patlak verdi. İsrail ve ABD İran'ı bombaladı. Yüzlerce kişi hayatını kaybederken İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de yaşamını yitirdi.

ABD, İran'da rejim değişikliği isterken Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bunun gerçekleşip gerçekleşmediği merak ediliyor. Bugün yine sıkça yöneltilen sorulardan biri de "İran'ın yeni dini lideri kim oldu" şeklinde...

İran'ın yeni dini lideri kim oldu?

Ayetullah Ali Hamaney'in vefatının ardından İran'da yeni lider açıklanmadı. Şu an içi spesifik bir isim öne çıkmış değil. Donald Trump "Yeni lideri biliyoruz" dedi.

İran'da rejim değişti mi?

Trump'ın "yeni lideri biliyoruz" şeklindeki ifadesi, rejim içinde birileriyle anlaşma yapılmış olabileceği veya "ılımlı hale getirilmiş" bir İran rejiminin planlandığı şeklinde yorumlanıyor.