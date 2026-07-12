İran'da sanayiye elektrik freni: Kısıtlama haftada iki güne çıktı

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İran'da elektrik arzında yaşanan dengesizlik nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan kısmi elektrik kısıtlaması haftada iki güne çıkarıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Arman Haleki, uygulamanın üretim sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik kısıtlaması haftada iki gün uygulanacak

Haleki, elektrik arzındaki yetersizlik nedeniyle sanayi kuruluşlarına yönelik kısıtlamanın haftada iki güne yükseltildiğini bildirdi. Uygulamanın, geçen yıl olduğu gibi ilerleyen dönemde akşam saatlerinden gece yarısına kadar uzatılmasının beklendiğini belirtti.

Üretim kaybını azaltacak öneri sunuldu

Sanayi tesislerindeki üretim kayıplarını sınırlamak amacıyla yeni bir düzenleme önerisi de ilgili makamlara iletildi.

Öneriye göre elektrik kesintisinin uygulandığı günlerin işletmeler açısından resmî tatil sayılması, buna karşılık hafta tatili günlerinden birinde ilave fazla mesai ücreti ödenmeden üretim yapılmasına izin verilmesi planlanıyor.

Yaz aylarında enerji talebi artıyor

İran'da yaz sıcaklıklarının yükselmesi ve klima kullanımının yaygınlaşması elektrik tüketimini artırıyor. Bu dönemlerde ülke genelinde sık sık kesintiler yaşanırken, yetkililer vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıyor.

Santrallerin yüzde 7'si ağır hasar gördü

İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat ile 8 Nisan arasında 40 gün süren saldırıları sırasında ülkedeki elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'sinin ağır hasar aldığını belirtmişti.