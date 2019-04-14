İran'da sel: Can kaybı 76'ya yükseldi

14 Nisan 2019

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.

Daha önce yaptıkları açıklamada Tarım Bakanlığı Kriz Yönetimi Başkanı Muhammed Musevi, tarım alanlarındaki zararın 360 milyon dolar aştığını söylemişti. Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami de, selin ülke alt yapısına verdiği zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu aktarmıştı.

İran'ın 25 eyaletinde 17 Mart'tan bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor. Bu arada İran'daki selzedelere yardım için Kızılay tarafından bölgeye 5 TIR insani yardım malzemesi ulaştırıldı.