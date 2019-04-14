İran'da selin faturası 7.62 milyar dolar

14 Nisan 2019

Ülkedeki sel felaketi konusunda milletvekillerine bilgi vermek üzere Meclis Genel Kuruluna katılan İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, maddi zarara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Fazli, yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin 25 eyalet ve 4 bin 400 köyü etkilediğini belirterek şu ana kadar oluşan maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar (İran devletinin resmi kuruna göre) olduğunu aktardı.

İran'da 17 Mart'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına almış durumda. Ciddi hasara yol açan sel felaketinde ülke genelinde 76 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada Kızılay, afet bölgelerine 5 TIR insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Kaynak: AA