İran'da WhatsApp'a girebilirsiniz... Ama 10 şartla!

İran Meclisi Kültür İşleri Komisyonu üyesi Hasan Ali Ahlaki, ülkede WhatsApp ve Google Play'ın yeniden erişime açılmasına ilişkin bilgi verdi.

Engellemenin kaldırılması için Sosyal Medya Yüksek Kurulu tarafından 10 şart belirlendiğini dile getiren Ahlaki, şartlardan birinin İran'da ilgili birimlerin kullanıcıların paylaşımlarına ulaşmak olduğunu ifade ederken bir diğer şartın da bu platformların İran'da ofis açmaları olduğunu açıkladı.

İki kurum da şartları kabul etti

WhatsApp ve Google Play'ın söz konusu 10 şartı kabul etmesi üzerine haklarında erişime açılma sürecinin başladığına işaret eden Ahlaki, diğer yabancı sosyal medya platformlarının da bahsi geçen şartları kabul etmesi halinde aynı sürece dahil olabileceklerini kaydetti.

İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi, dün WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını duyurmuştu.