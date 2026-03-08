İran'da yakıt kısıtlaması: Kota düşürüldü
ABD ve İsrail'in Tahran ile Elburz'daki petrol depolarına düzenlediği saldırıların ardından İran'ın başkentinde akaryakıt tedbirleri artırıldı. Tahran Valiliği kaynaklı açıklamaya göre, kent genelindeki istasyonlarda kişisel yakıt kartı limiti düşürüldü. Daha önce 30 litre olan alım kotası 20 litreye indirildi.
ABD ve İsrail'in Tahran ile Elburz eyaletlerindeki petrol depolarına yönelik saldırılarının ardından başkentte yakıt alımına sınırlama getirildi.
İran devlet televizyonunun Tahran Valiliği kaynaklı haberine göre, saldırıların ardından kent genelindeki akaryakıt istasyonlarında uygulanan kişisel kart kotasında değişikliğe gidildi.
Kişisel kart limiti düşürüldü
Alınan karara göre Tahran vilayetinde istasyonlardan kişisel yakıt kartı ile yapılabilecek alım miktarı 30 litreden 20 litreye indirildi.
Petrol depoları hedef alınmıştı
ABD ve İsrail güçlerinin, önceki gece Tahran ve Elburz eyaletlerinde bulunan petrol depolarına saldırılar düzenlediği bildirilmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından başkentte akaryakıt tedarikine yönelik önlemler devreye alındı.