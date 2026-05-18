İran’da yakıt ve fiyat krizi derinleşiyor: ABD ablukası ekonomiyi içeriden vuruyor

ABD öncülüğündeki ablukanın İran ekonomisi üzerindeki etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilim ve İran petrolüne yönelik baskılar, ülke içinde ekonomik krizi daha da derinleştiriyor.

Associated Press’in (AP) aktardığı bilgilere göre İran’da enflasyon yüzde 53 seviyesinin üzerine çıkarken, gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 115’i geçti. İran riyali ise son dönemde değerinin yarısından fazlasını kaybetti.

Yakıt krizi büyüyor

Uzmanlara göre para birimindeki sert değer kaybı ve ithalat maliyetlerindeki yükseliş, İran’ın enerji sübvansiyonlarını sürdürmesini zorlaştırıyor. Bu durum ülkede yakıt krizine ilişkin endişeleri artırıyor.

AP’nin haberinde, işten çıkarmalar, işletme kapanmaları ve temel ürünlerde yaşanan sıkıntıların yaygınlaştığı belirtildi. Artan ulaşım ve enerji maliyetlerinin halk üzerindeki baskıyı büyüttüğü ifade edildi.

İran petrolüne baskı arttı

ABD’nin İran petrol taşımacılığına yönelik baskıyı artırdığı da belirtiliyor. AP’nin daha önce yayımladığı habere göre ABD ordusu, Asya açıklarında İran petrolü taşıdığı değerlendirilen en az iki tankere el koydu.

Uzmanlar, İran’ın petrol ihracatının ülkeye döviz sağlayan en önemli kaynaklardan biri olduğuna dikkat çekerek ihracat kanallarındaki olası daralmanın ekonomik baskıyı daha da artırabileceğini değerlendiriyor.

Küresel enerji piyasası da etkileniyor

İran savaşı, küresel petrol arzında son yılların en büyük tedarik şoklarından birini oluşturdu. İran yönetimi ise yaşanan süreci “ekonomik savaş” olarak tanımlayarak halktan dayanıklılık göstermesini istiyor.

Ancak ekonomistler, yüksek enflasyon, kur krizi ve ticaret yollarındaki baskının devam etmesi halinde İran’da yakıt ve temel ihtiyaç ürünlerine erişimin daha da zorlaşabileceği görüşünde birleşiyor.

Gözler Hürmüz Boğazı’nda

Analistler, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji piyasalarına baskı kurmaya devam ettiğini ancak uzayan çatışmanın ülke içindeki ekonomik maliyeti büyüttüğünü belirtiyor.

Uzayan savaşın, İran’ın hem enerji arzı hem de iç piyasa dengesi açısından daha kırılgan bir tabloyla karşı karşıya kalmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.