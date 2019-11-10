İran'da yeni bir petrol rezervi daha keşfedildi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin mevcut petrol rezervini yaklaşık üçte bir oranında artıracak yeni petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonundaki habere göre, Yezd kentinde halka hitap eden Ruhani, "İran Petrol Şirketi petrol arama birimi, 53 milyar varillik yeni bir petrol rezervi keşfetti. 2 bin 400 kilometrekare alanda yer alan petrol havzasının derinliği 80 metre." ifadesini kullandı.

İran, 2015 verilerine göre, 157 milyar varil civarındaki petrol rezerviyle bu alanda Venezuela, Suudi Arabistan ve Kanada'nın ardından dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.

"Yargı Erki açıklama yapmalı"

ABD yaptırımları etkisiyle son yıllarda ekonomik sorunlarında artış gözlenen İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani, konuşması sırasında bir grup tarafından "Ruhani, utan ve bırak", "Bahane uydurma, sorunu çöz", "Ekonomi, ekonomi" sloganlarıyla protesto edildi.

Aleyhinde slogan atan grubun "halkı temsil etmediğini" savunan Ruhani, ülkedeki yolsuzluklarla mücadelede etkin yol izlenmediği gerekçesiyle ruhani lider Ali Hamaney'e bağlı Yargı Erki'ni suçladı.

Yolsuzluklar konusunda şeffaf olunması gerektiğine işaret eden Ruhani, "Milyon veya milyar tümenlik yolsuzlukları araştıran Yargı Erki, milyar dolarlık yolsuzluklarla ilgili de halka açıklama yapmalıdır. Birkaç kişiyi mahkemeye sevk etmekle halk kandırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı kurumlardaki "yolsuzluk" iddialarını gündeme getiren Ruhani, "Petrol Bakanı'nı 700 milyon dolar ve Merkez Bankası Başkanı'nı 2 milyar dolar konusunda açıklama yapmaları için göreve çağırıyorum. Gözlemci kurumlar da 947 milyon doların hesabını versinler." diye konuştu.

Hükümetinin 18 milyar dolar yolsuzluk yaptığına ilişkin suçlamalara cevap veren Ruhani, kendi hükümeti döneminde bir doların dahi yolsuzluklara konu olmayacağını savundu.