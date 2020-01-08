İran'da yolcu uçağı düştü: 180 ölü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. Uçaktaki 180 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. PS-752 sefer sayılı uçaktaki 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.
Kaza, İran yerel saatiyle 06.18'de meydana geldi.